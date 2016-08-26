Девочка-подросток на питбайке сбила трехлетнего ребенка в поселке Красава

Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетними в поселке Красава.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером на Комсомольской улице 14-летняя девочка, управляя питбайком, сбила трехлетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть в сопровождении законных представителей, после чего скрылась. В результате ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Байкершу установили, опросили и передали родителям. Транспортное средство изъято, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

