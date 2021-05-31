В Курортном районе женщина на Changan сбила ребёнка на "зебре"

Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Накануне, вечером 23 мая, у дома 1А по улице 1-я Боровая в поселке Солнечный Курортного района произошло ДТП. 35-летняя женщина, управляя автомобилем Changan UNI-S, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на 13-летнего велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись.

В результате аварии пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полицейские установили, что водитель в 2026 году уже пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.

