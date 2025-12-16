Петербургский футбольный клуб "Динамо" оказался сильнее соперников из Вологды

Дерби двух "Динамо" прошло 13 июня в Санкт-Петербурге и завершилось со счетом 1:0.

В 12 туре Дивизиона Б LEON-Второй лиги на стадионе "Кировец" состоялась встреча "Динамо Санкт-Петербург" и "Динамо Вологда". Несмотря на прохладный ветер и хмурое петербургское небо, игроки с первых минут задали высокий темп. Обе команды владели инициативой, однако ударов в створ ворот было больше у команды хозяев. Правда, все они летели прямо в руки вратаря соперников, который уверенно контролировал ситуацию. На 14 минуте "Динамо СПб" заработало стандарт около ворот противника. Однако, штрафной удар привел не к забитому мячу, а к угловому удару, который тоже не помог открыть счет в матче.

Последующие минуты встречи прошли без опасных моментов у ворот обеих команд. Из-за частых мелких фолов и пауз, связанных с оказанием медицинской помощи футболистам, игра временно просела по динамике. Зато оживились трибуны и стали еще активнее поддерживать любимые клубы. На матче присутствовало 1070 болельщиков.

На 43 минуте арбитр показал желтую карточку игроку петербургской команды за жесткий фол. Здесь вновь не обошлось без помощи выбежавших на поле врачей, но замена не потребовалась. К основному времени было добавлено 2 минуты. В добавленное время "Динамо Вологда" заработало угловой, но оборона хозяев не дала гостям отправить мяч в ворота. На перерыв футболисты ушли без забитых голов.

Во втором тайме на 75 минуте 10 номер из "Динамо Вологда" Данила Ежков получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Команда из Петербурга воспользовалась преимуществом. На 80 минуте игрок под номером 52 Виталий Хабаров забил победный гол в ворота соперников.

Понравилось, что у команды появился уже характер, стержень. Как бы сложно игра не складывалась, все работают, все отрабатывают, все хотят победить. Александр Фомичев, главный тренер ФК "Динамо Санкт-Петербург"

На данный момент команда из Петербурга занимает первую строчку турнирной таблицы, увеличив сегодня отрыв от своих соперников.

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV (Дарья Грибкова)