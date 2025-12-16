Петербургское "Динамо" обыграло "Иркутск" со счетом 0:4

Бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице.

На стадионе "Шахтер" в Черемхово 21 июня 2026 года состоялся матч чемпионата Второй лиги Б по футболу. ФК "Иркутск" играл против "Динамо-СПб". В матче против "Иркутска" гости долго не могли найти ключик к воротам Кирилла Чернявского.

Как рассказали в пресс-службе ФК "Динамо-СПб", лишь на 30-й минуте бело-голубым удалось реализовать территориальное преимущество: забитым мячом отметился нападающий "Динамо" Алексей Баев. Спустя четыре минуты он же заработал пенальти, который реализовал Александр Масалов. В начале второго тайма Дмитрий Бородин точным ударом довёл счёт до разгромного, а окончательный итог ударом с одиннадцатиметровой отметки установил Виталий Хабаров.

"Динамо" получил три очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу второй группы LEON-Второй лиги Б. Следующий матч подопечные Александра Фомичёва проведут 28 июня, на стадионе "Кировец" в Петербурге.

Ранее мы рассказывали, что петербургский футбольный клуб "Динамо" оказался сильнее соперников из Вологды.

Фото: пресс-служба ФК "Иркутск"