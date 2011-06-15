Американская девочка Луна Феннер восстанавливается после операции

Ранее американские специалисты отказались проводить лечение сложного случая.

Девочка из США Луна Феннер, ставшая известной из-за врожденного гигантского невуса на лице, проходит восстановление после заключительной операции в Санкт-Петербурге. По словам ее матери, состояние ребенка остается хорошим.

Американская девочка Луна Феннер идет на поправку после хирургического вмешательства в одной из частных клиник Санкт-Петербурга. Об этом сообщила ее мать Кэрол в социальной сети.

Ребенок, которого пользователи Сети знали как девочку с "маской Бэтмена", 22 июля перенес финальную операцию по удалению оставшихся участков родимого пятна и рубцов. В медицинском учреждении ранее подтвердили, что процедура прошла успешно.

Сейчас восстановление Луны проходит в соответствии с планом. Ее мать рассказала, что швы и повязки планируют снять через 10 дней, а еще через 2 дня после этого семья собирается покинуть Санкт-Петербург.

Этот приезд в Россию стал для Луны и ее родителей третьим. Семья прибыла в Петербург ночью 20 мая. В июле 2025 года лечащий врач девочки Ольга Филиппова сообщала, что прогресс лечения достиг 80%.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: СПбГПМУ