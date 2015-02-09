В Петербурге вырос срок задержки сдачи новых жилых комплексов

В большинстве случаев застройщики передают ключи в соответствии с условиями договоров, несмотря на технические переносы сроков завершения проектов.

В Санкт-Петербурге увеличился средний срок переноса ввода новостроек в эксплуатацию. Эксперты связывают это с экономическими трудностями и замедлением темпов продаж жилья, пишет "Коммерсантъ."

Срок задержки ввода новостроек в Петербурге за год вырос с 1,9 до 2,4 месяца. При этом город сохраняет более высокие показатели по сравнению с Москвой, хотя общая тенденция вызывает обеспокоенность у участников рынка.

По данным Единого ресурса застройщиков, в первой половине 2026 года 53% российских девелоперов сдали жилые дома позже запланированных сроков. В Петербурге также сократился объем нового предложения: за указанный период в городе ввели 626,6 тыс. квадратных метров жилья, что меньше показателя прошлого года.

Специалисты отмечают, что задержки могут быть связаны со сложностями прохождения согласований и изменением экономической ситуации.

Коммерческий директор ГК "Полис" Яна Вирченко отметила, что петербургский рынок остается одним из наиболее дисциплинированных в стране. По ее словам, на сроки строительства влияют снижение продаж и более медленное пополнение эскроу-счетов, что отражается на темпах реализации проектов. При этом эксперты обращают внимание на разницу между задержкой ввода дома и нарушением сроков передачи квартир покупателям.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV