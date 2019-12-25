Вратарь умер на поле во время футбольного матча во Владимире

Голкиперу внезапно стало плохо на площадке.

Во Владимире умер 46-летний вратарь команды "Союз Инженеров" Алексей Майоров. Мужчина ушел из жизни прямо во время футбольного матча, сообщила "Российская газета".

По словам очевидцев, Майоров внезапно почувствовал сильное недомогание, но врачи не смогли его спасти. Точные медицинские причины смерти спортсмена пока не назывались.

Свою карьеру Алексей Майоров начал в 90-х годах. За его плечами множество побед в турнирах и кубах. Коллеги заявили, что любовь спортсмена к футболу и жизни вдохновляли всех, кто его знал. В течение многих лет его считали одним из самых известных игроков владимирского мини-футбола.

Команда "Союз Инженеров" выразила искренние соболезнования родным и близким, отметив, что Майоров был не только вратарём, но надежным товарищем и наставником.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге скончался экс-нападающий медиафутбольного клуба "Чисто Питер" Сергей Марков.

Фото: Piter.TV