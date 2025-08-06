Двое рабочих водоканала погибли при ремонте сетей во Владимире

Предположительно, смерть наступила из-за отравления метаном.

Несчастный случай произошел во время технических работ на сетях МУП "Владимирводоканал". Пострадали четыре человека, двое из них скончались, сообщила пресс-служба администрации Владимира.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Точное место происшествия в мэрии не называют до завершения расследования.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Администрация Владимира выразила соболезнования родственникам и близким погибших, им окажут всю необходимую помощь. По данному факту проводится служебная проверка.

По данным Telegram-канала Mash, двое рабочих спустились во время работы в канализационном колодце без средств защиты и задохнулись. Коллеги пытались их спасти и получили отравление метаном.

Ранее мы сообщали, что в машине на берегу Финского залива нашли тела задохнувшейся от газа пары.

Фото: Piter.tv