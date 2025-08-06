  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое рабочих водоканала погибли при ремонте сетей во Владимире
Сегодня, 15:43
113
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Двое рабочих водоканала погибли при ремонте сетей во Владимире

0 0

Предположительно, смерть наступила из-за отравления метаном.

Несчастный случай произошел во время технических работ на сетях МУП "Владимирводоканал". Пострадали четыре человека, двое из них скончались, сообщила пресс-служба администрации Владимира.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Точное место происшествия в мэрии не называют до завершения расследования.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.  Администрация Владимира выразила соболезнования родственникам и близким погибших, им окажут всю необходимую помощь. По данному факту проводится служебная проверка.

По данным Telegram-канала Mash, двое рабочих спустились во время работы в канализационном колодце без средств защиты и задохнулись. Коллеги пытались их спасти и получили отравление метаном.

Ранее мы сообщали, что в машине на берегу Финского залива нашли тела задохнувшейся от газа пары.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: администрация владимира, владимир, отравление метаном, рабочие погибли
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии