В машине на берегу Финского залива нашли тела задохнувшейся от газа пары

Погибшими оказались 56-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В пятницу, 27 августа, в Выборгском районе Ленобласти заметили микроавтобус Fiat Ducato с бездыханными телами внутри. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В автомобиле обнаружили мертвыми 56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. По предварительной информации, они задохнулись во сне из-за утечки газа в машине.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV