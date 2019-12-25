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В машине на берегу Финского залива нашли тела задохнувшейся от газа пары
Сегодня, 12:45
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В машине на берегу Финского залива нашли тела задохнувшейся от газа пары

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Погибшими оказались 56-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В пятницу, 27 августа, в Выборгском районе Ленобласти заметили микроавтобус Fiat Ducato с бездыханными телами внутри. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В автомобиле обнаружили мертвыми  56-летнего мужчину и 60-летнюю женщину. По предварительной информации, они задохнулись во сне из-за утечки газа в машине.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге врачи не смогли спасти мужчину, отравившегося неизвестным веществом.

Фото: Piter.TV

Теги: задохнулись от газа, трупы
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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