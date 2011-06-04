Родственница забрала мальчка, который обнаружил трупы родителей на Щербакова

В Петербурге 10-летний мальчик нашёл мёртвых родителей.

10-летний мальчик из Санкт-Петербурга обнаружил тела своих родителей в квартире на улице Щербакова. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, ребёнок проснулся утром и попытался разбудить родителей, но они не реагировали. Сначала мальчик подумал, что мама и папа спят, накрыл их пледом, а спустя время понял, что они не подают признаков жизни. На место происшествия прибыли медики, которые зафиксировали смерть супругов.

Погибшим было 39 и 36 лет. По данным следствия, рядом с телами обнаружили тарелку с белым порошком и свёрнутую купюру. Назначена экспертиза для установления состава найденного вещества. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ребёнок временно передан тёте — сестре умершего мужчины. Женщина выразила готовность оформить опеку. Органы опеки и попечительства проводят проверку условий проживания и решают вопрос о дальнейшем жизнеустройстве мальчика. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

