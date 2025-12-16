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Квартиру Кобзона выставили на продажу за миллиард рублей
Сегодня, 12:12
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Квартиру Кобзона выставили на продажу за миллиард рублей

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Интерьер не изменился с момента смерти артиста.

Элитный пентхаус певца Иосифа Кобзона выставили на продажу. Квартиру планируют продать за миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пентхаус расположен на 16-м этаже жилого комплекса "Груббер Хаус" на Новом Арбате, площадь составляет 600 квадратных метров. Интерьер и ремонт жилья не менялся с момента смерти артиста. Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон.

Отметим, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак предстательной железы.

Ранее сообщалось, что помещение в доме Девриена продают за 29,4 млн рублей. Здание начала XX века признано памятником культурного наследия, победитель торгов должен будет соблюдать требования по его сохранению.

Фото: Magnific 

Теги: квартира, кобзон, миллиард
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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