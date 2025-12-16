Помещение в доме издателя Девриена в Петербурге продают за 29,4 млн

Компания "Дом.РФ" выставила на аукцион объект площадью 204,6 квадратных метра. Здание начала XX века признано памятником культурного наследия, победитель торгов должен будет соблюдать требования по его сохранению.

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге продают помещение, расположенное в историческом доме книгоиздателя Девриена. Торги организует компания "Дом.РФ". Лот представляет собой помещение площадью 204,6 квадратных метра по адресу: 4-я линия Васильевского острова, дом 13, литера А. Начальная цена составляет 29,4 миллиона рублей.

Здание было построено в 1913–1914 годах по проекту архитектора Германа Гримма. Стиль постройки — модерн с элементами неоклассики. Объект имеет историческую ценность и официально признан памятником культурного наследия. В разные годы здесь размещались контора книгоиздательства, ателье одежды, коллектор детских и школьных библиотек, а также Василеостровский молодежный центр.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля. Сам аукцион запланирован на 10 июля. Победитель торгов обязан будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия и строго соблюдать все законодательные требования, касающиеся содержания и использования таких зданий.

Фото: дом.рф