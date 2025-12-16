Петербург продолжает развитие экотуризма и пляжного отдыха

В Петербурге в рамках развития экологического и пляжного туризма проект "Говорит ГИД!" впервые прошел в природном заказнике "Северное побережье Невской губы", рассказали в Смольном 2 июня. В ходе экскурсии представители туристической отрасли прогулялись по оборудованным тропам "Бугаиная" и "У Лукоморья".

Особо охраняемые природные территории Петербурга обладают колоссальным потенциалом для развития экологического туризма. Уникальные ландшафты, разнообразие флоры и фауны, близость к городской черте – все это делает ООПТ привлекательными для самых разных категорий туристов. Андрей Самусевич, заместитель главы комитета по природопользованию

В конце экскурсии участники переместились на Ласковый пляж. Здесь эксперты напомнили о благоустройстве пляжей, мерах безопасности и экологическом контроле, а также о возможностях включения пляжного отдыха в комплексные туристические маршруты. Туроператоры оценили потенциал природных объектов для формирования новых экскурсионных программ.

