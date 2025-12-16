Российская премьера оперы Генделя "Тамерлан" пройдёт на сцене Мариинского театра в рамках ПМЭФ

В четверг, 4 июня, на Новой сцене Мариинского театра состоится знаковое культурное событие. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет представлена российская премьера оперы Георга Фридриха Генделя "Тамерлан" (Tamerlano). Показ спектакля организован Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, а на сцену выйдут артисты Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Постановка поражает своим масштабом: она объединяет более 160 артистов, включая международный состав исполнителей. Как сообщает spb.aif.ru, этот проект призван продемонстрировать богатство культурного наследия и высокий уровень исполнительского мастерства.

Историческая основа оперы переносит зрителей в начало XV века. Либретто повествует о драматических событиях раннего периода жизни великого полководца Амира Темура (Тамерлана), его борьбе за власть, любовных переживаниях и политических интригах при дворе османского султана Баязида I. Произведение было написано Генделем в 1724 году и считается одной из вершин барочной оперы-сериа.

