Запесоцкий назвал имя своего преемника на посту ректора СПбГУП

Александр Запесоцкий, чьё возвращение на пост ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) было подтверждено решением суда, прокомментировал ситуацию изданию "Вечерний Санкт-Петербург". Ректор заявил, что не планирует оставаться в кресле руководителя и уже инициировал процесс передачи полномочий.

По словам Запесоцкого, 1 июня состоялось заседание Совета попечителей, на котором он лично попросил перевести его на другую работу — советником Президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Одновременно с этим он предложил кандидатуру своего преемника.

Новым ректором, как ожидается, станет Лариса Алексеевна Пасешникова, занимающая пост первого проректора университета. Запесоцкий дал ей блестящую характеристику: Выпускница СПбГУП 1996 года, работает первым проректором уже 20 лет. Имеет два высших образования (культура и юриспруденция), происходит из семьи выдающегося педагога. Также Лариса Алексеевна является лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования.

Напомним, что Запесоцкого отстранили от должности в конце декабря прошлого года по иску Генеральной прокуратуры, которая требовала вернуть имущество вуза государству, считая переход собственности к ФНПР незаконным. Обязанности ректора временно исполнял Евгений Лубашев. Судебные тяжбы привели к аресту восьми объектов недвижимости университета, включая общежития и учебные корпуса.

Снятие ареста с имущества вуза, о котором стало известно 1 июня, позволило Совету попечителей вернуться к кадровому вопросу и утвердить плановые кадровые перестановки.

