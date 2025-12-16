Воробьев рассказал о новом участке Южно-Лыткаринской автодороги

В Московской области продолжается строительство ЮЛЫ.

Новый участок Южно-Лыткаринской автомобильной дороги, начиная от Егорьевского шоссе и заканчивая федеральной трассой М-12 "Восток" открыли власти Московской области. Транспортный проект стал продолжением уже запущенного в этом году отрезка пути. На большой 23-километровой дороге появилось бессветофорное движение, а маршрут от Ленинского округа до Балашихи стал удобнее и быстрее для водителей. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru". В СМИ пояснили, что скоростная дорога от Володарского шоссе до М-12 перераспределит порядка 30 процентов транзитного транспорта с МКАД, трасс М-2, М-4, М-5, Каширского шоссе и улиц города. Наибольшие позитивные изменения заметит в большей степени население Ленинского округа, Лыткарина, Люберец, Балашихи, Жуковского и Раменского.

Регулярно мы открываем очень важные и для жителей нашего мегаполиса, и для экономик участки ЮЛА. Потому что подобные инфраструктурные проекты помогают расти предприятиям. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Напомним, что строящуюся по национальному проекту трассу ЮЛА региональные власти полностью запустят уже в сентябре 2026 года. Новая дорога позволит на треть разгрузить восточную часть МКАД. Также перенаправит транспортные потоки в обход Москвы. Нагрузка на подмосковные трассы заметно сократится. Кроме этого добраться до аэропортов Домодедово и Жуковский из Видного можно будет в 2,5 раза быстрее.

