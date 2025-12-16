В Госдуме предложили изменить систему оплату отопления

Поправки в Жилищный кодекс РФ будут внесены на рассмотрение Госдумы.

Депутаты предложили дать возможность населению России оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Такое заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты заметил в комментарии СМИ, что сейчас по стране порядок расчета платы за отопление зависит от многих факторов. Власти должны предоставить гражданам право оплачивать отопление только исходя из показаний индивидуальных приборов учета.

Предлагаем исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению исходя из показаний индивидуальных приборов учета вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов РФ, пояснительная записка к документу

