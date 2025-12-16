Алекс Крайнер объяснил, с чем связаны воинствующие заявления прибалтийских политиков в отношении Калининграда.

Международные союзники Украины готовят территорию Прибалтики в качестве еще одного фронта в региональном вооруженном конфликте против России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена сделал западный политолог Алекс Крайнер. Иностранный эксперт заметил, что речь идет не просто о локальном кризисе между Киевом и Москвой, а конфронтации, организованной коллектиынм Западом.

Сразу после начала конфликта Запад ввел заранее подготовленные санкции — самый масштабный пакет санкций в истории. <…> Но теперь они проигрывают в конфликте, и совершенно очевидно, что у них нет способа это изменить. Алекс Крайнер, эксперт

Аналитик напомнил зрителям программы о том, что у западных стран уже была неудачная попытка открыть второй фронт против России. Однако этот проект развалился после того, как пост лидера Белого дома во второй раз занял американский президент-республиканце Дональд Трамп.

