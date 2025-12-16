Петербурженка чудом выжила после семи ударов ножом от бывшего мужа-египтянина

Злоумышленник заманил жертву в квартиру под видом отъезда из страны. Женщина выжила, притворившись мёртвой, и теперь через соцсети ищет подростка, который вызвал ей помощь.

Создательница петербургского ювелирного бренда чудом осталась жива после жестокого нападения. 27 мая около 15:40 бывший супруг, гражданин Египта, нанёс ей семь ножевых ранений. Выжить женщине удалось благодаря невероятному самообладанию и помощи случайного прохожего — мальчика примерно 16 лет, который вызвал спасателей. Теперь потерпевшая через социальные сети просит этого подростка откликнуться, пишет КП-Петербург.

Сама Виктория (имя изменено по просьбе издания) рассказала журналистам, что брак с египтянином давно дал трещину. Последний год отношения сопровождались эмоциональными качелями, абьюзом и изменами. Когда терпеть эти унижения стало невыносимо, женщина решилась на развод через международный суд.

В день нападения бывший муж обманом заманил её в их общую квартиру. Он сделал вид, что уже покинул страну, и предложил ей забрать жильё. Внутри помещения он уже поджидал жертву. Сначала мужчина попытался задушить женщину, но, столкнувшись с активным сопротивлением, схватился за нож. По словам Виктории, он целился в глаз. Удары пришлись на руку (повреждены мизинец и безымянный палец), в область печени и задели седалищный нерв. В какой-то момент потерпевшая притворилась потерявшей сознание и мёртвой, надеясь, что это остановит агрессора. Этот трюк сработал: нападавший испугался, выбежал из квартиры и запер дверь.

Придя в себя, истекающая кровью женщина смогла доползти до входной двери и закрыться на щеколду, после чего перетянула раненую ногу проводом. Выбравшись на подоконник, она начала звать на помощь. В какой-то момент экс-супруг вернулся и попытался выломать дверь, но, услышав крики, вскоре исчез. На крик о помощи отозвался подросток, который незамедлительно вызвал скорую и МЧС.

Викторию экстренно госпитализировали в клинику МЧС. За прошедшую неделю ей сделали три операции. Врачи оценивают её состояние как стабильное, но из-за травмы седалищного нерва пострадавшая пока не может двигать правой ногой и двумя пальцами левой руки. Восстановление может занять до двух лет.

Бывший муж был задержан полицией поздним вечером того же дня. Злоумышленник сам прошёл мимо 25-го отделения полиции на Беговой улице, где его опознали и задержали. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Женщина надеется, что после отбытия наказания его депортируют и запретят въезд в страну.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала иностранца, обманувшего пенсионера на 1,8 млн рублей в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV