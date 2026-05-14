За повторное нетрезвое вождение подросток из Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

Ни инспекторы ДПС задержали юношу, который ранее уже совершал подобное правонарушение.

За повторное нетрезвое вождение несовершеннолетний местный житель из Красноярского края стал фигурантом уголовного дела. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российских правоохранительных органов по региону. Сотрудники ДПС в вечернее время остановили на дороге "Каратузское – Черёмушка" машину ВАЗ-2109, на которой отсутствовали государственные регистрационные знаки. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Законное требование сотрудников полиции автомобилист проигнорировал. Он наоборот, увеличил скорость и попытался скрыться с места событий. Во время непродолжительного преследования полицейские заблокировали и задержали нарушителя.

За рулём отечественной легковушки находился 16-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения, в силу возраста не имеющий водительского удостоверения. пресс-служба МВД по региону

Проверка по информационным учётам МВД показала, что в марте 2026 года этот юноша уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Полицейские на тот момент назначали семье штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей. Отмечается, что протоколы были составлены как на самого подростка по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ, так и на его мать за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Оперативники пояснили, что в присутствии законного представителя автомобильные инспекторы предложили молодому человеку пройти медицинское освидетельствование. В результате показания алкотектора составили 0,474 мг/л алкоголя в выдыхаемом подростке воздухе. Таким образом были составлены еще пять административных материалов за эксплуатацию незарегистрированной машины, отсутствие полиса ОСАГО, невыполнение законного требования об остановке и неповиновение законному распоряжению полицейских, за управление транспортом без необходимых для этого прав и будучи в состоянии опьянения. Также протокол по статье 5.35 КоАП РФ вручен родительнице несовершеннолетнего нарушителя. Кроме этого ведется уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение. Транспортное средство, на которой фигурант расследования катался, в настоящее время изъято и отправлено на специализированную стоянку.

Фото и видео: МВД24