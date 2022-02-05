Нетрезвый мужчина избил кондуктора на Васильевском острове

Росгвардейцы Петербурга задержали на Васильевском острове мужчину, который избил женщину-кондуктора. Инцидент произошел 9 мая в троллейбусе №10.

На конечной остановке между пассажиром и сотрудницей "Горэлектротранса" произошел конфликт. Злоумышленник в состоянии опьянения вел себя агрессивно и отказывался выходить из салона. Также он нанес кондуктору удары в область груди и лица. Водитель воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На 1-й линии В. О. поймали 66-летнего рецидивиста. Его и пострадавшую госпитализировали в больницу.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти