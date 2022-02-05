Сегодня, 12:57
Нетрезвый мужчина избил кондуктора на Васильевском острове

Злоумышленника и пострадавшую госпитализировали в больницу.

Росгвардейцы Петербурга задержали на Васильевском острове мужчину, который избил женщину-кондуктора. Инцидент произошел 9 мая в троллейбусе №10. 

На конечной остановке между пассажиром и сотрудницей "Горэлектротранса" произошел конфликт. Злоумышленник в состоянии опьянения вел себя агрессивно и отказывался выходить из салона. Также он нанес кондуктору удары в область груди и лица. Водитель воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

На 1-й линии В. О. поймали 66-летнего рецидивиста. Его и пострадавшую госпитализировали в больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Калининского района жестоко избил соседа в парадной. Возбуждено уголовное дело. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

