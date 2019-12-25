Житель Калининского района жестоко избил соседа в парадной. Возбуждено уголовное дело

Правоохранители Калининского района Петербурга задержали мужчину, который избил своего соседа. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным МВД России, в полицию вечером 6 мая позвонила женщина, заявившая, что на ее 64-летнего мужа напал сосед в парадной дома по проспекту Мечникова. Злоумышленник 40 лет избил оппонента из-за давнего конфликта.

Напавшего поймали днем 7 мая по месту проживания, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

