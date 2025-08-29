На Васильевском острове мужчина с ножом облил бывшую сожительницу кислотой

Полиция Василеостровского района разыскивает мужчину, подозреваемого в жестоком нападении на бывшую сожительницу. Инцидент произошёл накануне вечером в одной из квартир дома на Железноводской улице.

По предварительным данным, 27-летний мужчина в ходе конфликта с 26-летней бывшей возлюбленной облил её кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и нанёс ножевые ранения, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у неё множественные химические ожоги по всему телу, а также травматические ранения.

На месте происшествия полицейские изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемого. Материалы переданы в следственные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

