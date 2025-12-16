Мошенники на сайтах знакомств крадут данные петербуржцев через фальшивые приложения

В результате на устройство попадает вирус, который крадёт доступ к соцсетям и переписке.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает о новой волне мошенничества. Аферисты ищут жертв через сайты знакомств и мессенджеры.

Злоумышленники создают убедительные профили с реальными фотографиями, ведут обычное общение, а затем предлагают установить собственное приложение, "защищённый" мессенджер или сервис для обмена фотографиями и видео. После перехода по ссылке на устройство попадает вредоносное ПО, которое может получить доступ к социальным сетям и мессенджерам, читать переписку, рассылать сообщения от имени пользователя и пытаться похитить учётные данные.

В полиции рекомендуют устанавливать приложения только через официальные магазины, не вводить логины и пароли на подозрительных сайтах, а при малейших сомнениях менять пароли, включать двухфакторную аутентификацию и проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунтам.

Сейчас основной инструмент мошенников – не технологии, а психологическое давление и игра на доверии. Не стесняйтесь показаться "недоверчивым" – это дешевле, чем потом восстанавливать доступ ко всем своим аккаунтам. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Фото: Piter.TV