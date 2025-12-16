Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox в России

Минцифры и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу снять ограничения с игровой платформы Roblox, которая заблокирована в России. Об этом сообщило РИА Новости.
В ведомствах отметили, что компания Roblox предоставила дополнительные гарантии соблюдения требований российского законодательства. Кроме того, она готова усилить меры по выявлению и удалению материалов, которые могут нанести детям вред.
Разработчики намерены продолжить работу по предотвращению распространения опасного контента на платформе. В планах Roblox запустить механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select).
Роскомнадзор принял решение заблокировать Roblox в декабре прошлого года. Причиной стали неоднократные случаи распространения на платформе экстремистских материалов и призывов к насилию.
Ранее мошенники начали предлагать детям скачать Roblox без VPN, чтобы потом получить доступ к их аккаунты.
Фото: Magnific
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