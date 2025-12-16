Минцифры и РКН попросили разблокировать Roblox в России

Игровая платформа предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке.

Минцифры и Роскомнадзор направили в правоохранительные органы просьбу снять ограничения с игровой платформы Roblox, которая заблокирована в России. Об этом сообщило РИА Новости.

В ведомствах отметили, что компания Roblox предоставила дополнительные гарантии соблюдения требований российского законодательства. Кроме того, она готова усилить меры по выявлению и удалению материалов, которые могут нанести детям вред.

Разработчики намерены продолжить работу по предотвращению распространения опасного контента на платформе. В планах Roblox запустить механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select).

Роскомнадзор принял решение заблокировать Roblox в декабре прошлого года. Причиной стали неоднократные случаи распространения на платформе экстремистских материалов и призывов к насилию.

Ранее мошенники начали предлагать детям скачать Roblox без VPN, чтобы потом получить доступ к их аккаунты.

Фото: Magnific



