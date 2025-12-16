МВД показало, как выглядит созданный мошенниками сайт Роскомнадзора

В киберполиции рассказали, что аферисты научились вызывать доверие у россиян через фальшивые сайты РКН.

Российские правоохранительные органы показали, как выглядит созданный мошенниками поддельный сайт Роскомнадзора. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские разместили скриншоты с созданного мошенниками сайта якобы Роскомнадзора. Визуально фальшивая онлайн-страница похожа на настоящий ресурс. На нем аферисты опубликовали не только справочную информацию, также данные о сотрудниках - их фотографии, имена и фамилии, профессиональный стаж работы, направление деятельности и регион страны. В полиции уточнили, что подобные интернет-ресурсы злоумышленники используют в криминальных схемах для обмана пользователей из России. С их помощью потерпевшим предлагают убедиться в реальности "сотрудника ведомства".

Злоумышленники зарегистрировали домен RKN24.RU и оформили его под информационный ресурс, связанный с Роскомнадзором. На сайте размещены справочные материалы, форма обратной связи и даже каталог якобы сотрудников ведомства. сообщение от киберполиции

В киберполиции пояснили, что аккуратные, но одинаковые портреты, служебные телефонные номера и биографии должны вызывать доверие у россиян в сценарии, когда жертве предлагают проверить данные сотрудника профильного ведомства на "официальном сайте". В настоящее время фальшивый сайт недоступен для просмотра.

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России