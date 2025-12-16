В киберполиции дали советы по тому, как обеспечить защиту данных от утечек.

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в мошеннические базы. В том случае, если пользователь одновременно сталкивается с несколькими мошенническими атаками, то это может свидетельствовать о том, что его абонентский номер телефона попал в базы колл-центров. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В полиции уточнили, что иногда речь идет не об одной атаке злоумышленников, а с десятками различных легенд одновременно. Человеку приходят "уведомления" доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов практически в ежедневном режиме.

Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как "активный" — например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными. сообщение от киберполиции

В МВд рассказали, что в такой ситуации злоумышленники нередко тестируют разные сценарии на потерпевшем одновременно. Они стремятся определить, какая именно легенда вызовет доверие у жертвы обмана. При этом сами сообщения могут поступать от разных групп мошенников, которые приобретают готовые базы для обзвона клиентов и рассылок. В том случае, если количество подозрительных сообщений резко возросло, то в МВД советуют провести ревизию сведений, размещенных в открытом доступе. Россиянам важно максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах. В частности, требуется запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме телефонных контактов, обеспечить сокрытие номера телефона от посторонних лиц, ограничить возможность поиска личного аккаунта по номеру телефона. Следует также запретить незнакомым номерам писать первыми сообщения.

Мошенники обманывают родственников пропавших бойцов СВО по схеме "переезда чата".

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России