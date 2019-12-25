Мошенники обманывают родственников пропавших бойцов СВО по схеме "переезда чата"

В МВД напомнили о том, что пользователям не следует "сливать" в социальные сети чувствительную информацию.

На российской территории мошенники используют криминальные схемы "переезда чата" в группах родственников, которые ищут пропавших или не выходящих на связь участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В МВД пояснили, что часто злоумышленники говорят о "переносе" чата в мессенджерах якобы из-за блокировок или технических проблем.

Схема "переезд чата" продолжает развиваться и адаптироваться. Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из SMS. Дальше - "угон" аккаунта и все связанные с этим последствия. сообщение от киберполиции

В МВД напомнили, что подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания со стороны противника. Это связано с тем, что пользователи часто сами раскрывают там чувствительную информацию, публикуя личные данные, фотографии и различные детали про службу родственников. После размещения сообщений о поиске человека зачастую аферисты могут выходить в личные сообщения с предложениями "помощи", "ускорения выплат" или "проверки статуса".

