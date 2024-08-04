"Народный фронт": мошенники начали продавать в Telegram несуществующие экскурсии

Галактион Кучава сообщил о криминальной схеме в месенджере.

Мошенники на российской территории под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Telegram-каналах, где предлагают отдыхающим экскурсии. Затем злоумышленники берут предоплату с пользователей мессенджера и исчезают. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава. Криминальная схема распространена с начала текущего года. Аферисты представляются потерпевшими такими же путешественниками или гидами. Они предлагают гражданам совместные экскурсии.

Ключевыми признаками обмана являются: требование полной предоплаты наличными или переводом на личную карту, отказ от заключения письменного договора или выдачи чека, а также настойчивое подталкивание к быстрому решению фразами "осталось мало мест" и использование "суперскидок" в 20-30% от рыночной стоимости. Галактион Кучава, эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта

Специалист пояснил, что на отдыхе важно опасаться навязчивых предложений в отелях, в которых гиды обещают "незабываемую экскурсию", а в реальности везут в обычный магазин или на пляж. Кучава отметил, что настоящий туроператор или гид с репутацией всегда работает официально. Он также не боится заключать договор и предоставлять чеки клиентам, а информацию о нем можно проверить через Единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. В случае спешки или давления с большой долей вероятности речь идет об обмане.

