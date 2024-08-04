Агрономы предупредили дачников, чего не стоит делать во время града

Россиянами дали рекомендации по сохранению растений при непогоде.

Укрывать грядки от града пленкой или агроволокном опасно для растений, так как под укрытием стебли ломаются под тяжестью льда. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский агроном Елизавета Тихонова. Специалист объяснила, что листья растений при ударе града наклоняются. В том случае, если речь идет о небольшой площади листа, то градины его не могут пробить. Эксперт рекомендовала дачникам не поддаваться панике и не создавать дополнительных укрытий для посадок. В противном случае такое решение может навредить больше, чем погодные условия.

Агроном Михаил Воробьев добавил, что после града растениям требуется экстренная помощь для восстановления и сохранения урожая. Он уточнил, что поврежденные листья теряют способность эффективно питать культуру. Для решения проблемы важно внести азотные удобрения для стимуляции роста надземной части растения. Дополнительно биологрекомендовал гражданам обработать растения препаратами-регуляторами роста на основе эпибрассинолида, которые помогут пережить стресс.

Нужно внести хорошую подкормку азотными удобрениями. Азот стимулирует развитие надземных частей, то есть тех же самых листьев, стеблей. Михаил Воробьев, агроном

По словам специалиста, хотя сбитые завязи уже не восстановятся, но подобные меры помогут нивелировать потери растений у дачников.

