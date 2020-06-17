Эксперт Леонова рассказала, когда за продажу картофеля с дачи грозит штраф

Выращивание картошки для себя не наказуемо. Но при использовании урожая в коммерческих целях и нарушении правил, например, применении несертифицированных семян, дачнику грозит административная ответственность.

Само по себе выращивание картофеля на собственном участке не наказуемо. Однако при его продаже есть ряд требований, за нарушение которых полагается штраф. Об этом сообщила изданию "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Леонова заявила, что выращивание картошки на своем усадебном участке не влечет никаких штрафных санкций, если дачники выращивают ее исключительно для себя, для личного пользования, без дальнейшей перепродажи. Наказание последует, если урожай используется в коммерческих целях и при его выращивании нарушаются правила. Например, при использовании несертифицированных семян или семян, не соответствующих требованиям сертификации.

Ограничения также касаются посадки пророщенного картофеля, оставшегося с прошлого года, или семян, купленных у частных лиц. В таких случаях нарушается статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений"). Штраф составляет от 300 до 500 рублей, контроль осуществляет Россельхознадзор. Эксперт уточнила, что в настоящее время нет обширной практики привлечения граждан к ответственности по этой статье.

Кроме того, при выращивании картофеля для продажи дачник обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Иначе такая деятельность будет считаться незаконной предпринимательской. За это правонарушение по статье 14.1 КоАП ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения") полагается штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

