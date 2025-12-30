Мужчина, убивший свою собаку в Первомайском, стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 14:46
По факту жестокого обращения с животным в Выборгском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Инцидент произошел в поселке Первомайское, рассказали в МВД России. 

По предварительным данным, местные жители обнаружили в лесу тело собаки по кличке Найда с признаками насильственной смерти. В ходе проверки полицейские установили ее владельца. Как сообщил мужчина, он решил избавиться от питомца после того, как собака задушила соседскую курицу и стала проявлять агрессию. 

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

