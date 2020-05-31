В Петербурге спасли собаку, которую водитель вез привязанной к "Газели"

На севере Петербурга прохожие остановили автомобиль тащивший животное.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга очевидцы предотвратили жестокое обращение с животным, сообщили 13 августа в "Фонтанке". Утром 8 августа на Большой Озерной улице прохожие заметили "Газель" с привязанной к фаркопу собакой.

По словам свидетелей, автомобиль протащил животное по проезжей части. Сотрудники пожарно-спасательной части № 63 остановили машину, вынули ключи из замка зажигания и вызвали полицию. Водитель, по их словам, вел себя неадекватно и почти не разговаривал даже после прибытия участкового.

Собаку поместили в кузов автомобиля, где находились и другие животные. Очевидцы сообщили, что в салоне стоял резкий неприятный запах. Полиция взяла объяснение с водителя и отпустила его.

Фото: Piter.tv