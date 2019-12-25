  1. Главная
В Ленинградской области хорьки вышли на приусадебный участок
Сегодня, 15:43
На участке, где были замечены хорьки, находится курятник.

Сразу трех представителей семейства куньих встретили жители Волосовского района на приусадебном участке. По словам очевидцев, животные не проявляли беспокойства.

Как отметили в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора, выманить к жилищу хищника могли сельскохозяйственные животные. На участке, где были замечены хорьки, находится курятник. После встречи с человеком животные поспешили удалиться.

Основу питания хорька составляют мелкие грызуны, но они не пренебрегает птицами и лягушками. Как и многие дикие животные может быть переносчиком заболеваний. Нельзя приближаться к животному, пытаться взять на руки или покормить. Следует сохранять дистанцию и дать возможность животному удалиться, напомнили специалисты.

Фото: Telegram/  RPN_SZFO

Теги: росприроднадзор, хорьки
