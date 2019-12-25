В Ленинградской области хорьки вышли на приусадебный участок

На участке, где были замечены хорьки, находится курятник.

Сразу трех представителей семейства куньих встретили жители Волосовского района на приусадебном участке. По словам очевидцев, животные не проявляли беспокойства.

Как отметили в Северо-Западном Управлении Росприроднадзора, выманить к жилищу хищника могли сельскохозяйственные животные. На участке, где были замечены хорьки, находится курятник. После встречи с человеком животные поспешили удалиться.

Основу питания хорька составляют мелкие грызуны, но они не пренебрегает птицами и лягушками. Как и многие дикие животные может быть переносчиком заболеваний. Нельзя приближаться к животному, пытаться взять на руки или покормить. Следует сохранять дистанцию и дать возможность животному удалиться, напомнили специалисты.

Ранее на Piter.tv: Ленинградский зоопарк показал, как проходит тренинг медведицы Хаарчааны.

Фото: Telegram/ RPN_SZFO