У станции метро "Девяткино" оштрафовали продавца красноухих черепах
Сегодня, 16:41
Росприроднадзор провёл проверку после сообщений о продаже красноухих черепах у станции метро "Девяткино" в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы выявили грубые нарушения условий содержания животных: черепах держали в тесном аквариуме без суши, необходимого температурного режима и ультрафиолетового освещения.

В ведомстве пояснили, что отсутствие УФ-излучения препятствует синтезу витамина D у черепах, что может привести к рахиту и заболеваниям панциря.

В отношении продавца было возбуждено административное дело и назначен штраф. После проверки продажа животных была прекращена.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

