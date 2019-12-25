У станции метро "Девяткино" оштрафовали продавца красноухих черепах

Росприроднадзор провёл проверку после сообщений о продаже красноухих черепах у станции метро "Девяткино" в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы выявили грубые нарушения условий содержания животных: черепах держали в тесном аквариуме без суши, необходимого температурного режима и ультрафиолетового освещения.

В ведомстве пояснили, что отсутствие УФ-излучения препятствует синтезу витамина D у черепах, что может привести к рахиту и заболеваниям панциря.

В отношении продавца было возбуждено административное дело и назначен штраф. После проверки продажа животных была прекращена.

