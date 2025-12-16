  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авария с пострадавшим ребенком на велосипеде в Советском обернулась уголовным делом
Сегодня, 17:20
75
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Авария с пострадавшим ребенком на велосипеде в Советском обернулась уголовным делом

0 0

Мальчик внезапно выехал перед иномаркой.

После ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, в котором пострадал ребенок, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили в МВД России. 

Напомним, накануне вечером на Советской улице в Советском городском поселении 43-летняя женщина за рулем машины Kia Rio сбила трехлетнего мальчика на велосипеде. Он внезапно выехал перед иномаркой. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Необходимые следственные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Лужицы — Первое Мая" произошла смертельная авария. Столкнулись машина Lada и грузовик. Водитель отечественного авто скончался от полученных травм на месте.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии