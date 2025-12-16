Водительница Kia сбила трехлетнего велосипедиста в Выборгском районе

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в МВД России. Накануне вечером в Советском городском поселении на Советской улице 43-летняя водительница автомобиля Kia Rio, двигаясь по дворовой территории, сбила трехлетнего мальчика, который внезапно выехал на велосипеде перед иномаркой.

Ребенка доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии в Тихвинском районе погибли двое детей. На трассе А-114 "Вологда — Новая Ладога" произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Duster и Audi.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти