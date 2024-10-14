Синоптик предупредил о возможной магнитной буре вечером 2 августа

По расчетам специалистов, основной выброс пройдет мимо Земли, однако его край может задеть магнитосферу планеты.

Вечером 2 августа на Земле может начаться магнитная буря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, согласно обновленному прогнозу, начало геомагнитных возмущений ожидается не ночью, как предполагалось ранее, а в вечерние часы.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пик магнитной бури прогнозируется с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Геомагнитные возмущения могут достигнуть уровня G2, что соответствует средней по силе магнитной буре.

Причиной станет облако солнечной плазмы, образовавшееся после вспышки класса M1.9, произошедшей на Солнце 30 июля.

Ранее ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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