Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день

Специалисты проанализировали ситуацию, которая фиксируется на звезде.

Не менее сотни новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что прогноз солнечной активности на ближайший день остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, которые поступают вместе с космическими и наземными данными.

В главной солнечной активной области, №4197, "какой-то ад весь день творился"... Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. пост аналитиков

Ученые объяснили, что с одной стороны на Солнце сохраняется исключительно большое количество крупных пятен. В свою очередь они говорят о существенных запасах вспышечной энергии. А фоновое рентгеновское излучение небесного тела в течение нескольких суток превышает вспышечный уровень C. Таким образом можно считать, что на Солнце все эти дни фиксировалась одна непрерывная вспышка. С другой же стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно идет на спад, а график вспышек все больше становится похож на прямую линию. Специалисты добавили, что Солнце могло перейти в режим накопления энергии на крупные взрывы и "перестало растрачивать себя по мелочам".

Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Разумеется, на происходящее может быть и оптимистический взгляд: за шестидневный всплеск активности звезда наконец-то исчерпала взрывную энергию и теперь постепенно "остывает". пост аналитиков

Напомним, что накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает около одних ии двух суток. Если в ближайшие дни подобных крупных событий не произойдет, то речь следует вести о системном спаде активности, в котором звезда вернется к роли "дружелюбного источника тепла и света".

На Солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за период с 20 июня.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)