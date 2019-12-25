Колесов: какой будет погода в Петербурге 9 мая 

С 8 мая температура начнет повышаться.

8 и 9 мая в Северной столице станет еще теплее, температура будет находиться на уровне +16 градусов. Столбики термометров плавно поползут вверх к 11 мая. В этот день возможен небольшой дождь. Об этом Piter.tv сообщил главный синоптик Александр Колесов.

Сегодня в Петербурге будет солнечный день, но не жаркий. Температура воздуха +12 градусов, ветер западный и прохладный в дневное время. Он поменяет свое направление уже завтра и станет слабым. Ближайшую неделю не ожидается осадков, однако в Ленинградской области они пройдут уже 7 мая.

Дневная температура 8 и 9 мая до +14…+16 гр., 10 и 11 мая до +15…+17 гр. И, как уже отметил, 11 мая и дождик небольшой вероятен. Александр Колесов, главный синоптик

Активный циклон смещается с запада на восток через Псковскую и Новгородскую области. Александр Колесов отметил довольно холодные ночи, температура может опускаться ниже нуля.

Ранее сообщалось, что в Северной столице вчера, 5 мая, облака разогнал барический гребень.

