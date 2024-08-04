На улице Олеко Дундича начали строить новую станцию переливания крови

Во Фрунзенском районе Петербурга стартовало строительство новой станции переливания крови. Медицинский комплекс появится на улице Олеко Дундича. Работы выполняет компания "Балтинвестстрой" по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции.
Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект реализуется в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству. Контракт на строительство подписали еще осенью прошлого года, а завершить объект планируют к концу 2028 года.
Новая станция должна заменить учреждение на Московском проспекте, которое сегодня работает в здании бывшей больницы Коняшина. Помещения уже не отвечают современным требованиям по организации медицинской помощи и работе с донорами.
После ввода в эксплуатацию станция сможет принимать до 450 человек за смену. Это позволит увеличить объемы заготовки донорской крови и улучшить условия для посетителей и персонала.
Площадь нового комплекса составит 32,6 тысячи квадратных метров. Внутри разместят кабинеты врачей, диагностические и иммунологические отделения, комнаты отдыха для доноров, современное хранилище крови и конференц-зал.
Одной из особенностей проекта станет архитектурное решение в форме О-образного атриума. Такая планировка должна сделать перемещение внутри здания более удобным и сократить пересечение потоков посетителей и сотрудников.
Фото: портал "Строительный Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все