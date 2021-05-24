Школа с бассейнами и лабораториями на Пискаревском проспекте готова на 77%

В Санкт-Петербург продолжается строительство новой школы в жилом комплексе "Ручьи". Учебное заведение рассчитано на 1375 учеников и должно открыться к началу учебного года в сентябре 2026 года.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", здание возводят на Пискарёвском проспекте, участок 1 (северо‑западнее дома № 159, корп. 7). Сейчас готовность объекта оценивается в 77%. На стройплощадке ежедневно работают более 70 специалистов.

Проект школы предусматривает создание современного образовательного пространства. Внутри разместят не только стандартные учебные классы, но и специализированные кабинеты — от лабораторий по физике и химии до классов робототехники и иностранных языков. Для младших школьников предусмотрены игровые зоны и помещения продленного дня.

В школе также появятся мастерские, библиотека с читальными залами, медиатека и отдельный информационно-технический центр. Для медицинского сопровождения учеников оборудуют кабинеты врача, психолога и даже стоматолога.

Особое внимание уделено спорту и досугу. В здании запланированы два бассейна, спортивные залы, а также актовый зал почти на 730 мест. Для отдыха предусмотрены просторные рекреации и открытая площадка.

Строительством занимается компания ООО "Лентехстрой". Появление новой школы позволит обеспечить местами всех детей, проживающих в районе, и снизить нагрузку на уже существующие образовательные учреждения.

Фото: портал "Строительный Петербург"