Глава Рособрнадзора призвал изменить домашние задания из-за развития ИИ

Искусственный интеллект стал вызовом для школьного и высшего образования.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался о влиянии искусственного интеллекта на образование. Он назвал ИИ серьёзным вызовом для школ и вузов, пишут РИА "Новости".

Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребёнка искусственный интеллект не сделает. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

По мнению руководителя ведомства, задания должны увлекать ученика или побуждать его к действию: к выполнению проекта, практической части работы или к заучиванию материала. Такой подход, подчеркнул Музаев, должен стать основой обновлённого формата домашней работы.

Ранее Piter.TV сообщал, что выпускники обвинили Рособрнадзор в ошибках в ЕГЭ по русскому.

Фото: Piter.TV