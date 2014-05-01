В крупном жилом комплексе на Октябрьской набережной завершилось строительство социальной инфраструктуры

В эксплуатацию введен третий детский сад.

В Невском районе Петербурга получил разрешение на ввод в эксплуатацию новый детский сад на Ультрамариновой улице. Как сообщил портал "Строительный Петербург", с его открытием завершилось формирование социальной инфраструктуры крупного жилого комплекса на Октябрьской набережной.

Ранее на территории квартала уже появились два детских сада, школа на 1550 учеников и поликлиника для взрослых и детей, рассчитанная на 420 посещений за смену. Таким образом, жители нового микрорайона обеспечены основными объектами социальной инфраструктуры.

Особенностью нового дошкольного учреждения стал небольшой огород. Здесь воспитанники вместе с педагогами смогут выращивать растения, ухаживать за ними и наблюдать за их развитием. В самом здании оборудованы игровые и групповые комнаты, спальни, медицинский кабинет, пищеблок, а на территории размещены современные игровые и спортивные площадки.

Городские власти отмечают, что новые жилые кварталы в Петербурге сегодня развиваются по принципу комплексной застройки. Социальные объекты возводятся одновременно с жильем, чтобы после заселения жители сразу могли пользоваться детскими садами, школами и медицинскими учреждениями. По оценке Смольного, построенных объектов достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности нового квартала в дошкольном и школьном образовании.

Фото: Смольный