В Петербурге мужчина поцеловал 10-летнюю девочку у школы и оказался в полиции

В Калининском районе Петербурга правоохранители проводят проверку после инцидента у школы № 89 на Гражданском проспекте. Мужчину задержали после сообщения очевидцев о возможном нападении на 10-летнюю девочку.
По словам свидетелей, неизвестный мужчина находился рядом со школой и совершил действия в отношении ребенка. До приезда полиции его удерживал один из прохожих. Прибывшие сотрудники забрали мужчину для разбирательства.
Следователь уже опросил задержанного и девочку. Во время беседы присутствовали родители ребенка. Оба рассказали о поцелуе, однако их показания относительно того, куда именно мужчина поцеловал девочку, не совпали.
При этом установлено, что незнакомец поцеловал ребенка в область головы. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.
По предварительной информации, задержанный не является иностранным гражданином.
Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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