В Петербурге мужчина поцеловал 10-летнюю девочку у школы и оказался в полиции

В Калининском районе Петербурга проверяют ситуацию с мужчиной у школы

В Калининском районе Петербурга правоохранители проводят проверку после инцидента у школы № 89 на Гражданском проспекте. Мужчину задержали после сообщения очевидцев о возможном нападении на 10-летнюю девочку.

По словам свидетелей, неизвестный мужчина находился рядом со школой и совершил действия в отношении ребенка. До приезда полиции его удерживал один из прохожих. Прибывшие сотрудники забрали мужчину для разбирательства.

Следователь уже опросил задержанного и девочку. Во время беседы присутствовали родители ребенка. Оба рассказали о поцелуе, однако их показания относительно того, куда именно мужчина поцеловал девочку, не совпали.

При этом установлено, что незнакомец поцеловал ребенка в область головы. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. Уголовное дело на данный момент не возбуждено.

По предварительной информации, задержанный не является иностранным гражданином.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV