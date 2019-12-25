В рамках подготовки к мероприятиям перед властями регионов поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.

Российское министерство по просвещению определило единый день проведения последних звонков в 2027 году. Чиновники из профильного ведомства объяснили журналистам, что школьные мероприятия по стране планируется провести 26 мая. Такой комментарий журналистам сделали представители пресс-службы.

В 2026/27 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все субъекты страны. пресс-служба Минпросвещения

Эксперты добавили, что в программу последних звонков предлагается включить торжественные церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование представителей многодетных семей. Кроме этого могут быть включены выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, а также участников специальной военной операции (СВО).

Сбер и Минпросвещения собрали региональные команды для обсуждения ИИ в школах и колледжах.

Фото: Piter.tv