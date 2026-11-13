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Депутат из Петербурга предложил внести в школьную программу курс "Основы блогинга"
Сегодня, 9:59
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Депутат из Петербурга предложил внести в школьную программу курс "Основы блогинга"

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Михаил Ветров направил обращение в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Депутат муниципального образования "Посёлок Шушары" в Северной столице России, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает нужным внедрить в школьную программу в качестве экспериментального курс "Основы блогинга". Соответствующее заявление сделали журналисты местной газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на публикацию RT. В СМИ уточнили, что с законодательной инициативой политический деятель обратился к министру по просвещению  Сергею Кравцову.

Прошу оценить целесообразность внедрения ..... школьников обучали бы корректной и правильной работе с информацией в блогосфере, различать форматы и жанры, основам цифровой безопасности и гигиены, а также навыкам ведения собственных блогов.

Михаил Ветров, депутат ЗакСа.

На проспекте Маршала Блюхера завершается отделка новой школы.

Фото: Piter.tv

Теги: блогеры, минпросвещения, михаил ветров, сергей кравцов, школьная программа, шушары
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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