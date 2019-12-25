На проспекте Маршала Блюхера завершается отделка новой школы

Образовательное учреждение примет 550 учеников.

Директор "Управления строительными проектами" Андрей Алферов провел инспекцию строящейся школы в Калининском районе. Объект расположен на проспекте Маршала Блюхера, участок 143 — юго‑западнее пересечения с Лабораторной улицей.

Как сообщил портал "Строительный Петербург" сейчас строители сосредоточены на внутренней отделке помещений. В завершение совещания застройщику выдали ряд поручений.

Для нас критически важно, чтобы школы сдавались в срок и строго в соответствии с проектом. Соблюдение строительных норм — это не бюрократия, а залог безопасности детей и удобства работы педагогов. Андрей Алферов, директор "Управление строительными проектами"

Общая площадь новой школы, которая примет 550 учеников, займет более 13 тыс. кв. м. В здании разместятся: учебные классы, бассейн, спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и столовая, а также медицинские кабинеты. Территорию рядом со зданием благоустроят: здесь обустроят игровые и спортивные площадки.

Ранее мы сообщали, что школа на 550 мест появится в Пушкинском районе.

Фото: Комитет по строительству