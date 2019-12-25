Школа на 550 мест появится в Пушкинском районе

Вместо изначально запланированных 460 мест школа примет 550 учеников.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрили изменения в проекте планировки территории в западной части Пушкинского района. Речь идет об участке, который ограничен Петербургским шоссе и Варшавским направлением Октябрьской железной дороги, сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил Беглов, благодаря увеличению вместимости будущая школа сможет принять 550 учеников вместо изначально запланированных 460 мест. По словам губернатора, скорректировать проект удалось благодаря детальному анализу текущей потребности района в образовательных учреждениях.

Он отметил, что Пушкинский район активно развивается. Сейчас в квартале между Кокколевской улицей и Усть‑Славянским шоссе (к югу от "Экспофорума") продолжается масштабное жилищное строительство. Вместе с новыми домами должны появляться и объекты соцсферы: в частности, важно обеспечить новоселов местами в образовательных учреждениях. Школу возведет застройщик, а затем безвозмездно передаст ее Петербургу.

Ранее мы сообщали, что в Красном Селе построят школу с собственным катком.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)