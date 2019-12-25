Школу № 142 выбрали лучшим образовательным объектом года в Петербурге

В учреждении работают специализированные строительные классы.

Образовательный кластер № 142 Выборгского района, расположенный в жилом комплексе "Северная долина", победил в номинации "Лучший объект образовательного учреждения" конкурса "Строитель года — 2026". Этот проект набрал наибольшее количество голосов в народном голосовании, сообщил портал "Строительный Петербург".

Три корпуса школы, возведенные девелопером "Главстрой Санкт‑Петербург", рассчитаны на 2 200 учеников. Но это не просто вместительное здание — это продуманная образовательная экосистема. Пространство спроектировано так, чтобы у школьников была возможность не только получать знания, но и осознанно подходить к выбору будущей профессии.

Помимо стандартных учебных кабинетов, в школе работают библиотечные центры и пространства для цифрового образования, оборудованы актовые залы, бассейны, спортивные и танцевальные помещения. На прилегающей территории расположены стадионы, а внутри корпусов — уютные рекреационные зоны.

Особое место в концепции школы занимают специализированные строительные классы, созданные в партнерстве с городскими структурами и девелопером. Здесь школьники знакомятся с основами строительных профессий, осваивают 3D‑моделирование и профессиональное программное обеспечение.

С сентября 2026 года в школе стартовало новое перспективное направление — "Цифровые строительные классы", запущенное при поддержке СПбГАСУ. Программа рассчитана на 2–3 года, а её выпускники смогут получить профессию чертежника‑конструктора.

По словам директора проекта "Северная долина" компании "Главстрой Санкт‑Петербург" Сергея Крупина, каждый корпус школы № 142 проектировался индивидуально — это позволило учесть пожелания администрации образовательного учреждения и адаптировать пространство под конкретные задачи. Именно благодаря такому сотрудничеству удалось создать полноценную образовательную среду, в которой архитектурные и функциональные решения отвечают потребностям учеников и учителей.

Ранее мы сообщали, что в Петроградском районе появится новый образовательный комплекс.

Фото: "Главстрой Санкт-Петербурга"